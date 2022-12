Maroc : Romain Saïss remplacé au bout de 20 minutes contre la France

Touché à lune cuisse depuis plusieurs matches, Saïss avait néanmoins été titularisé par Walid Regragui, mais sa blessure s'est réveillée et il a été remplacé par le milieu Selim Amallah (21e). Le Maroc avait déjà perdu juste avant le match Nayef Aguerd, également touché à une cuisse, annoncé titulaire lors de la composition des équipes mais finalement remplacé par Achraf Dari avant le coup d'envoi.

A trois défenseurs centraux au début du match, le Maroc, mené 1-0 depuis la 5e minute (but de Théo Hernandez) est repassé à une charnière à deux avec Dari et Jawad el-Yamiq. En quarts contre le Portugal (1-0), Aguerd n'avait pas pu jouer, et Saïss était sorti au bout de 55 minutes.