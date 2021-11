Maroc : Près de 100 000 euros par joueur en cas de Mondial ?

Qualifié pour les barrages du Mondial 2022, le Maroc n'est pas encore fixé sur son futur adversaire (il s'agira de l'Egypte, du Cameroun, du Ghana, du Mali ou de la RD Congo). En attendant, les Lions de l'Atlas peuvent savourer le sans-faute réussi lors des poules éliminatoires, avec six victoires en six matchs, 21 buts marqués et un seul encaissé. Un parcours sans nuage qui a valu aux hommes de Vahid Halilhodzic de recevoir une prime de 260.000 dirhams chacun (environ 25.000 euros) de la part de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Selon Al Ahdath Al Maghribia , une autre gratification, bien plus généreuse encore, attendrait Achraf Hakimi et ses coéquipiers s'ils franchissaient l'obstacle des barrages et se qualifiaient pour la phase finale au Qatar : le quotidien évoque une somme globale de 25 millions de dirhams, soit 1 million par joueur (environ 96.000 euros).