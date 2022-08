Depuis la semaine dernière, Vahid Halilhodzic n’est plus en charge des Lions de l’Atlas. Lui et la fédération marocaine se sont quittés d’un commun accord. Une rupture actée à quelques mois seulement de la Coupe du Monde. L’expérimenté technicien aurait pu être aigri par ce dénouement, mais ce n’est pas vraiment le cas. Il estime que la collaboration ne pouvait se poursuivre au vu du peu de considération dont il jouissait auprès de son employeur.

Halilhodzic se sent « maudit »

Halilhodzic a vidé son sac dans un entretien au média bosnien Reprezentacija. « Je peux accepter tout ce qu'ils demandent et rester... Mais une fois que l'entraîneur permet aux autres de décider qui jouera et ira à la Coupe du monde, il n'est plus entraîneur. Et la crédibilité parmi les joueurs disparaît instantanément », a-t-il déclaré.



C’est la troisième fois durant sa carrière que Halilhodzic se voit priver d’une Coupe du Monde alors qu’il avait réussi la phase de qualification. Il avait déjà connu le même sort avec la Cote d’Ivoire et le Japon. Un fait dont il s’amuse publiquement, même s’il reconnait qu’il se serait bien passé de cette particularité. "Je suis peut-être maudit, a-t-il poursuivi. Statistiquement, je suis leur entraîneur le plus performant de l'histoire, mais cela ne semble pas avoir d'importance. Je suis désolé [d'avoir été limogé avant une Coupe du monde] pour la troisième fois, d'autant plus que je sais combien de travail j'ai fourni."