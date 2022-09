Annoncée depuis le départ de Vahid Halilhodzic le mois dernier, l'officialisation de Walid Regragui au poste de sélectionneur du Maroc a été effectuée mercredi par la Fédération royale marocaine de football (FRMF). A cette occasion, le président Fouzi Lekjaa, a livré quelques détails du contrat liant l'instance au nouveau patron des Lions de l'Atlas. « Le contrat FRMF-Regragui court jusqu’à 2026 avec des objectifs clairs et précis s’articulant essentiellement autour de la qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2024 et la phase finale de la Coupe du Monde 2026. »

Regragui : « Apporter une ou deux retouches »

A moins de trois mois de la Coupe du monde, celui qui succède à "Coach Vahid" s'est montré partagé entre détermination et pragmatisme. « Le public marocain attend de bons résultats. On espère faire de grandes choses (...), on va tout donner pour vous rendre heureux. J'ai actuellement un projet à court terme, l'objectif étant de se préparer pour la Coupe du monde. Je ne peux pas changer la base de l'équipe qui existe, mais je vais apporter une ou deux retouches », a déclaré le nouveau sélectionneur, qui sort d'une saison historique avec le Wydad Casablanca, auteur du doublé Botola-Ligue des Champions.

Deux tests en Espagne ce mois-ci

« Chaque joueur marocain peut intégrer l'équipe nationale, le plus important c'est d'avoir le niveau et de le montrer sur le terrain » a-t-il ajouté. Pour Walid Regragui, la porte n'est donc fermée à personne, ce qui tranche avec les choix parfois radicaux de son prédécesseur. Jusqu'à quel point le groupe sera-t-il ouvert ? Les matchs amicaux du mois de septembre, programmés face au Chili (le 23 à Barcelone) et au Paraguay (le 27 à Séville), apporteront une première réponse. Et peut-être la seule : la Coupe du monde débute fin novembre au Qatar. Versé dans le groupe F, le Maroc y affrontera la Croatie, la Belgique et le Canada.