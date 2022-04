La Fédération marocaine de football n'a pas fait une croix sur Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. Ecartés respectivement depuis juin 2021 et septembre 2020 par Vahid Halilhodzic, le milieu offensif de Chelsea et le latéral droit de l'Ajax sont toujours un sujet de préoccupation majeur pour le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa. Invité du site Soccer 212, le dirigeant l'a redit avec force ce mercredi. « ll y a des problèmes à corriger et on va les corriger pour que Mazraoui et Ziyech puissent réintégrer l’équipe nationale. Hakim (Ziyech) et Noussair (Mazraoui) restent des joueurs de l'équipe nationale, a affirmé le dirigeant marocain. Il y a des divergences qui émergent. Il faut suivre tout cela et prendre les décisions nécessaires qui permettront à l'équipe nationale d'être dans la meilleure position possible. »

Ziyech acclamé, Vahid sifflé

En mars dernier, Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui avaient été pré-convoqués pour les barrages qualificatifs du Mondial 2022 face à la RD Congo. Les deux joueurs d'origine néerlandaise avaient décliné l'invitation en invoquant leurs différends avec la Fédération et le sélectionneur. Le nom du joueur de Chelsea avait été scandé par les supporters des Lions de l'Atlas lors du retour de l'équipe de Kinshasa. Celui de Vahid Halilhodzic avait été sifflé abondamment avant la manche retour, remportée (4-1) le 29 mars à Casablanca. Pas dit dans ce contexte tendu que cette nouvelle sorte médiatique de Fouzi Lekjaa au sujet des deux « bannis » soit du goût de coach Vahid.