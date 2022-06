La vie de Vahid Halilhodzic sur le banc du Maroc est décidément tout sauf un long fleuve tranquille. Alors que les Lions de l'Atlas sortent de deux victoires en éliminatoires et ont fait un grand pas vers la qualification pour la prochaine CAN, le sélectionneur ne cesse de voir rumeurs et informations plus ou moins farfelues fleurir sur son compte.



La dernière en date, relayée par Hespress, l'envoie carrément en Algérie, où une offre aurait été formulée à son attention. Un pseudo-scoop que le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, par ailleurs ministre chargé du budget, n'a évidemment pas confirmé quand d'autres médias, tels que Le360, sont venus aux nouvelles.

Les USA, une correction qui fait tache

Déjà privé de deux phases finales de Coupe du monde après avoir obtenu la qualification, Vahid Halilhodzic évolue au Maroc dans un climat de plus en plus hostile à cinq mois du Mondial au Qatar. Si les résultats des Lions en match officiel restent globalement présentables, des critiques sur la qualité de jeu et les faiblesses récurrentes du onze national ont rejailli au début du mois, quand les coéquipiers d'Achraf Hakimi se sont lourdement inclinés face aux Etats-Unis (3-0), en match amical.



Avec au premier rang des griefs la faillite dans la gestion de la profondeur et le manque de réalisme offensif. Perçue comme une salutaire piqûre de rappel contre une sélection de niveau mondial par le coach franco-bosnien, cette défaite cinglante n'a pas arrangé sa cote aux yeux de nombreux supporters, dont beaucoup lui reprochent son intransigeance dans le dossier Hakim Ziyech. Déjà présenté comme partant possible le mois dernier, Vahid Halilhodzic avait été maintenu en poste. Mais le ciel marocain reste orageux au-dessus de sa tête.

Précédent Le Costa Rica dernier qualifié pour le Mondial Lire Suivant