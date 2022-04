Maroc : La passe de quatre pour coach Vahid, royal !

Un quadruplé pour Vahid Halilhodzic. L'ancien buteur est devenu le premier sectionneur de l’histoire à qualifier quatre équipes différentes pour une phase finale de Coupe du Monde. Après la Côte d’Ivoire en 2010, l’Algérie en 2014, le Japon en 2018, le technicien franco-bosnien a obtenu mardi son billet pour le Mondial 2022 à la tête du Maroc. Un soulagement (provisoire ?) pour celui qui ne fait pas l'unanimité malgré des résultats et un jeu de qualité et a déjà été privé de l'édition 2018 pour des raisons similaires.

Le coup de fil du roi

Mais l'heure n'est pas à la discorde. Dans les minutes qui suivaient le coup de sifflet final, Vahid Halilhodzic a d'ailleurs reçu un appel du roi du Maroc, Mohammed VI. Bref, l'échange s'est fait devant les caméras. « Qualification et victoire pour vous et votre peuple, j’espère que vous êtes content, a répondu Vahid Halilhodzic au souverain. C’est pour mon plaisir, celui des joueurs et tout le monde. On est tous heureux. » Chaque chose en son temps.