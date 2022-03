Maroc : La liste pour la RDC, Ez Abde présent

Vahid Halilhodzic fait ses choix. Le sélectionneur du Maroc a annoncé jeudi une liste de 27 joueurs pour les barrages qualificatifs du Mondial 2022 face à la RD Congo, les 25 et 29 mars. Le technicien franco-bosnien a privilégié la continuité par rapport à la CAN 2021, qui a vu les Lions de l'Atlas atteindre les quarts de finale. En disparaissent le latéral gauche Souffian El Karouani, le milieu de terrain Aymen Barkok, en panne de temps de jeu, et l'attaquant Zakaria Aboukhlal. Les remplacent deux locaux, Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca, appelé pour la première fois) et Yahya Jabrane (Raja Casablanca, apparu pour la dernière fois lors de la Coupe Arabe de la FIFA), ainsi que le très attendu Abdessamad Ezzalzouli dit Ez Abde. Déjà espéré pour la CAN, le prodige du Barça avait renoncé sur pression de son club. Il fait cette fois partie de la liste finale. Point de trace en revanche d'Adel Taarabt sur une liste où figurent tous les cadres, de Bounou à En-Nesyri, en passant par Saïss, Hakimi, Louza et autre El Kaabi.

Les 26 Lions de l'Atlas :

La manche aller se disputera le 25 mars à Kinshasa, sur la pelouse du stade des Martyrs, le match retour aura lieu quatre jours plus tard à Casablanca, sur celle du complexe Mohammed V.