Maroc : Imran Louza, pour faire oublier Hakim Ziyech

Louza, le joueur qu'il faut pour succéder à Ziyech ?

Ce lundi en Guinée, Imran Louza aurait pu faire ses grands débuts sur la scène internationale. Avant le report du match à cause d'un coup d'état à Conakry, le milieu de terrain pouvait espérer obtenir du temps de jeu lors de la deuxième journée de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Comme un symbole, c'est Vahid Halilhodzic qui lui a offert sa première convocation internationale.. C'était du côté de Nantes en janvier 2019. Depuis, le temps a passé et le joueur de 22 ans a confirmé l'étendue de son talent. Devenu un cadre des Canaris, il a joué un rôle important dans leur maintien en Ligue 1 l'an passé. Alors que le gaucher était suivi par de nombreux cadors européens, c'est finalement du côté de Watford qu'il a signé durant l'été pour tenter de poursuivre sa progression. Et aujourd'hui, une de ces étapes consiste à représenter le Maroc dans la course à la Coupe du Monde 2022.

S'il a été appelé durant cette fenêtre internationale, c'est notamment parce que Coach Vahid a décidé de se passer des services d'Hakim Ziyech. C'est une sanction qui vise le comportement de l'attaquant de Chelsea à en croire les déclarations du Bosnien. Et quand on connaît la fermeté du personnage, il semble désormais inimaginable de revoir le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 en équipe nationale tant que le sexagénaire est en poste. Faute de pouvoir miser sur la technique du magicien d'Amsterdam, Vahid Halilhodzic pourrait plébisciter les qualités d'Imran Louza. Même s'il évolue un rang plus bas, le joueur formé à Nantes a les qualités pour fluidifier le jeu de la sélection marocaine.

Sa présence dans l'entre-jeu et sa capacité à se projeter avec ses passes vers l'avant pourraient rendre de grands services à une sélection marocaine critiquée pour son jeu trop stéréotypé. Pour faire oublier les dribbles d'Hakim Ziyech, le Maroc pourrait profiter de la simplicité du jeu d'Imran Louza. C'est un pari qui devrait être reconduit dès le mois prochain pour aider les Lions de l'Atlas à mieux jouer vite. Courtisé par la FRMF depuis de longs mois, l'ancien international U21 français va pouvoir continuer de s'exprimer avec un entraîneur qui le connaît bien. Jusqu'à faire oublier les performances d'un Hakim Ziyech régulièrement décevant sur la scène internationale ? Pour avoir les premiers éléments de réponse, il faudra espérer une sélection du natif de Nantes lors de la prochaine trêve internationale.