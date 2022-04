La réunion du conseil d’administration de la Fédération marocaine de football, mardi, a donné l'occasion à son président, Fouzi Lekjaa, de faire le point sur l'équipe nationale, à sept mois du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar. En suspens, l'avenir du sélectionneur Vahid Halilhodzic a évidemment été abordé. Le ton s'est d'abord voulu apaisant.



« Afin de lever tout malentendu, il n’y a aucun différend entre l’entraîneur Halilhodzic et moi, et toute décision officielle au sujet de son avenir sera publiée via les plateformes de communication officielles de la Fédération, a assuré Fouzi Lekjaa. Halilhodzic est l’entraîneur de l’équipe nationale et a un contrat avec la FRMF. » Du moins pour l'instant...

Ziyech, Mazraoui, « la porte est ouverte »

Le boss de la FRMF se réunira avec Vahid Halilhodzic à la fin du mois, juste après son retour de vacances à l'étranger. Au menu, l'établissement d'« une feuille de route claire pour une bonne préparation des compétitions à venir, en particulier les éliminatoires de la CAN et la Coupe du monde. » Le retour des bannis n'est pas tabou. Le sélectionneur franco-bosnien est alors appelé à la diplomatie sur le sujet. « Ces joueurs, même s'ils ont fait des erreurs, on ne doit pas oublier qu'à l'origine, ils ont choisi l'équipe nationale », a estimé Lekjaa.



« Selon ma conviction, la porte de l'équipe nationale est ouverte à tous les joueurs marocains, peu importe le différend. Personne n'a le droit de priver un joueur marocain de la sélection nationale. C'est valable pour Ziyech, Mazraoui, Hamdallah et les autres. Et ce sujet ne prête à aucune discussion, que ce soit avec M. Vahid ou avec un autre », a ajouté le dirigeant. A bon entendeur...