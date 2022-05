📸 الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش يلتقي اليوم بأمستردام الدولي المغربي نصير مزواري، لطي صفحة الخلاف بين الطرفينC’est avec ce dernier que le contentieux parait trop important. La logique voudrait que Vahid aussi un détour par Londres pour continuer à faire table rase du passé, mais avec lui on n’est jamais à une surprise près. De plus, le sociétaire de Chelsea est connu pour ses conflits répétitifs avec ses différents sélectionneurs. En 2018, Hervé Renard avait déjà dû mettre de l’eau dans son vin. L’histoire se répétera-t-elle avec un entraineur à la réputation encore plus rigide ? La réponse se dessinera dans le temps.