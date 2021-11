Maroc : En-Nesyri de retour, pas Ziyech ni Harit

Vahid Halilhodzic a annoncé la liste des 23 joueurs convoqués pour les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Déjà qualifiés pour les barrages, les Lions de l'Atlas évolueront une nouvelle fois sans les "bannis" Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Amine Harit. Ils bénéficient en revanche du retour de leur avant-centre Youssef En-Nesyri (FC Séville), forfait le mois dernier. Des blessures privent Munir, Adel Taarabt et Selim Amallah d'une nouvelle sélection, tandis que Soufiane Rahimi est laissé à disposition des Lions A'. On note au contraire les retours de Sofiane Alakouch (Metz) et Jawad El Yamiq (Valladolid) en défense.

Les 23 Lions de l'Atlas :





Pour rappel, les Lions de l'Atlas disputent deux rencontres sans enjeu face au Soudan, le 12 novembre à Rabat, et à la Guinée, le 16 à Casablanca.