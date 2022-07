Maroc : Deux matchs amicaux en septembre

Initialement le mois de septembre était réservé aux troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023. Sauf que l’on s’achemine vers des matchs amicaux durant la période en question, suite au report de ladite CAN au mois de janvier 2024. Si la CAF n’a pas encore officialisé ce changement, le Maroc vient de le faire à sa place. La FRMF (Fédération royale marocaine de football) indique que les Lions de l’Atlas disputeront deux matchs amicaux en septembre pour préparer la Coupe du monde. Le Maroc sera donc face au Chili le 23 septembre à Barcelone en Espagne, puis le 27 septembre à Seville face au Paraguay.

Ces deux matchs serviront de préparation au Maroc, qualifié pour la Coupe du monde au Qatar (27 novembre 28 décembre). Les Lions de l’Atlas se retrouvent dans le groupe F avec la Belgique, le Canada et la Croatie.