W.Regragui : "On a que deux matchs, mais on ne pas se cacher. On a un morceau de pain on va le prendre, on va pas attendre d'avoir la baguette."

. Nommé sélectionneur du Maroc fin août, le successeur de Vahid Halilhodzicen Espagne. Pour ces deux rencontres, le technicien franco-marocain a exaucé le vœu de nombreux supporters des Lions de l'Atlas en rappelant, brouillé durablement avec son prédécesseur.Utilisé avec parcimonie à Chelsea en ce début de saison, le milieu offensif, quinze mois après sa quarantième et dernière sélection, le 12 juin 2021 face au Burkina Faso (1-0), déjà en amical. Si Fayçal Fajr n'est pas convoqué, un autre retour est à relever dans ce compartiment du jeu, celui de(Adana Demirspor), absent depuis trois ans.Rappelés en juin dernier,sont toujours là, au contraire des défenseurs Nayef Aguerd et Adam Masina (blessés), sur une liste qui comprend tous les cadres habituels (Bounou, Hakimi, Saïss, Amrabat, En-Nesyri, Boufal). Sur les 27 joueurs de champ, trois représentent la, le championnat local : les latéraux Hamza El Moussaoui (RS Berkane) et Yahia Attiat-Allah (Wydad Casablanca) et le milieu de terrain Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), ainsi qu'Achraf Dari, transféré cet été à Brest en provenance du Wydad, alors coaché par... Walid Regragui.Les supporters du Raja voisin se féliciteront de la présence du gardien numéro 2 Anas Zniti, ainsi que de celle de l'ex-chouchou maison Soufiane Rahimi. Tous ont une. Le compte à rebours a commencé, ainsi que l'a souligné avec humour le nouveau sélectionneur.Le Maroc affronte le Chili, le 23 septembre à Barcelone, puis le Paraguay, le 27 à Séville.