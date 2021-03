Marco Verratti, le maestro de la Squadra Azzurra

Forfait contre la Lituanie ce mercredi, Marco Verratti ne va pas réussir à enchaîner trois sélections consécutives. Une fois de plus. L'Italien n'a eu l'occasion de représenter son pays trois fois d'affilée depuis l'été 2019. Une éternité qui ne remet pas son statut de titulaire en question. Malgré ses absences répétées et l'émergence d'une nouvelle génération de milieux de terrain menée par Manuel Locatelli ou Sandro Tonali, le joueur du PSG récupère sa place dans le onze transalpin à chaque convocation au sein de la Squadra Azzurra. Il fait partie des hommes providentiels de Roberto Mancini. Le joueur de 28 ans est indiscutable dans le 4-3-3 du sélectionneur italien. Dans l’entre-jeu, le côté gauche lui est réservé pour composer régulièrement un triangle très efficace et complémentaire avec Jorginho et Nicolo Barella. Le natif de Pescara y profite de nombreuses libertés pour s'illustrer offensivement mais aussi remplir son rôle habituel de poison pour les attaquants adverses avec ses multiples courses et et ses efforts à la récupération.

2019, un grand cru italien pour Marco Verratti

Cette confiance accordée par Roberto Mancini lui a permis de jouer un rôle important durant l'historique campagne éliminatoire à l'Euro 2020. Promu au rang de cadre dans la reconstruction entamée au lendemain de la Coupe du Monde 2018 ratée, l'Italien a eu l'opportunité de se sublimer comme rarement sur la scène internationale. Entre mars et octobre 2019, Marco Verratti a participé à sept rencontres, marquant au passage ses deux premiers buts internationaux en matchs officiels. Il a aussi terminé les rencontres de qualification en récupérant le brassard de capitaine au sein du onze rajeuni aligné sur la pelouse du Liechtenstein lors de la 7eme journée. Si depuis, il n'a plus jamais réussi à enchaîner aussi bien, le milieu de terrain reste un joueur clé du mandat de Roberto Mancini. A chaque fois qu'il porte le maillot de la sélection italienne, Petit Hibou facilite le travail de ses coéquipiers et les mène bien souvent à la victoire. Cet apport se traduit notamment par l'incroyable série en cours de 24 matchs sans défaite de la Squadra Azzurra. Une longue série d'invincibilité qui pourrait se poursuivre dès ce mercredi, malgré l'absence d'un Marco Verratti rentré à Paris pour soigner une cuisse. Même s'il ne sera pas là pour jouer cette rencontre, le joueur du PSG aura joué un rôle important dans cette forme potentiellement record.