Mali-Tunisie, comme on se retrouve ! / Éliminatoires CM 2022

Déjà opposés lors des deux dernières CAN, le Mali et la Tunisie croisent de nouveau le fer dans le cadre de ces barrages. Seule équipe du plateau à ne jamais avoir disputé la Coupe du Monde, les Aigles espèrent de nouveau contrarier les Aigles... de Carthage, troisième équipe africaine la plus régulière en phase finale avec cinq participations.

Le 12 janvier dernier, ils l'avaient emporté sur la plus courte des marges (1-0), au terme d'un match resté dans les mémoires pour avoir été amputé d'une dizaine de minutes par un arbitre en perdition. Lors de l'édition 2019, les deux équipes s'étaient quittées bonnes amies (1-1). Il y aura forcément une victime cette fois. Le sélectionneur Mohamed Magassouba, désormais encadré par un comité constitué d'anciens joueurs, en est bien conscient.