Luis Campos : "Mbappé n'est encore qu'à 40% de son potentiel"

"Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50% de son potentiel. Et je lui dis ça tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus parce que c'est un joueur qui n'a pas encore terminé sa formation", a déclaré Luis Campos lors d'une conférence sur le football organisée par la Ligue portugaise à Porto (nord).

"Il y a la vitesse de maturation, c'est-à-dire que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Mbappé à 16 ans était déjà développé à tous les niveaux. Physiquement, il était très fort et avait une compréhension du jeu digne d'un joueur de 26 ans", a-t-il poursuivi lors de son intervention sur le talent.

Interrogé sur ses attentes pour le Mondial-2022 au Qatar, dont le coup d'envoi est prévu dimanche, Luis Campos a dit s'attendre à un très bon tournoi. "Je pense que c'est la plus grande compétition du monde, en tout cas pour moi, et pour la première fois dans l'histoire, les joueurs seront à fond, avec du rythme et plus frais que jamais. Ce sera la Coupe du monde la plus intense de tous les temps", a-t-il jugé.