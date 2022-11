Lucas Hernandez opéré avec succès du genou droit

"Après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Lucas Hernandez a été opéré avec succès jeudi soir à Innsbruck, par le professeur Christian Fink", a expliqué le Bayern dans un communiqué. "Le défenseur du Bayern va débuter sa rééducation dans les prochains jours à Munich", a ajouté le club bavarois.

Pour une telle blessure, la durée d'indisponibilité est généralement d'un minimum de six mois, ce qui met très probablement un terme à sa saison en Bavière (dernière journée de Bundesliga le 27 mai, finale de la Coupe d'Allemagne le 3 juin, finale de la Ligue des champions le 10 juin). Titulaire au poste de latéral gauche lors du premier match de la France remporté contre l'Australie (4-1), Lucas Hernandez s'est blessé tout seul, en voulant contrer un ballon sur l'action qui a amené le but australien à la 9e minute, et a dû être remplacé par son frère cadet, Théo, dès la 13e minute.