Afin de promouvoir l’universalité du football, et surtout pour des raisons financières et politiques, la Coupe du monde 2022 a été confiée au Qatar. Un des problèmes principaux, estime Jürgen Klopp, réside dans le calendrier. Le Mondial arrive « au mauvais moment pour les mauvaises raisons ».



Le manager de Liverpool, qui s’exprimait vendredi en conférence de presse, estime que les joueurs seront largement concentrés sur la Coupe du monde et la volonté d’arriver en pleine forme à cette période particulière. Le tournoi commencera le 21 novembre et s’achèvera le 18 décembre prochain.



Klopp fustige également la charge du calendrier considérablement alourdie. Après la Coupe du monde, les clubs anglais se trouveront tout près du début du Boxing Day et son rythme déjà infernal.

Plus jamais ça pour Tuchel

« Mon problème est que même si tout le monde sait que ce n'est pas bien, personne n'en parle assez souvent pour que cela soit changé », explique l’entraînement allemand des Reds, dans des propos rapportés par The Telegraph.



Son compatriote et collègue de Chelsea, Thomas Tuchel, partage pleinement les inquiétudes de l’ancien coach du Borussia Dortmund. « Nous verrons comment cela influence les joueurs et les performances en octobre quand le Mondial se rapprochera », s'interroge le manager des Blues. Tuchel espère par ailleurs qu'une Coupe du monde en hiver ne se reproduira plus.