Lionel Messi titulaire contre l'Arabie Saoudite

C'est l'heure de l'entrée en lice de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite ce mardi 22 novembre. Alors que l'équipe de France, championne du monde en titre, affronte l'Australie ce soir, l'Albiceleste va également entrer dans son Mondial aujourd'hui. Au Lusail Stadium, l'un des plus grands favoris de ce Mondial 2022 va affronter l'Arabie Saoudite et la victoire sera impérative pour bien débuter dans ce groupe C. D'autant que l'Argentine peut égaler l'Italie en cas de succès avec un 37e match sans défaite, soit la plus longue série de l'histoire du football (au même rang que la Squadra Azzurra en 2021).

L'Argentine d'un Lionel Messi en quête de son premier sacre dans la compétition au Qatar va devoir tout donner afin de venir à bout d'une Arabie Saoudite prête à tout. Avec un effectif composé à 100% de joueurs évoluant au pays, la sélection menée par Hervé Renard, ancien entraîneur du LOSC notamment, veut tout donner pour faire bonne figure face aux Argentins.

Les compositions officielles

Le onze de l'Argentine : Martínez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Papu Gómez - Messi, Lautaro Martínez, Di María.

Le onze de l'Arabie Saoudite : Alowais - Alshahrani, Albulayhi, Altambakti, Abdulhamid - Alfaraj, Almaki, Kanno - Aldawsari, Albrikan, Alshehri.