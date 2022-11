Lionel Messi rassure sur son état de santé mais annonce une mauvaise nouvelle

L'Argentine fait partie des équipes favorites dans cette Coupe du Monde 2022, débutée ce dimanche 20 novembre par la victoire de l'Equateur contre le Qatar (2-0). Si les Argentins sont vus comme tels, c'est d'une part grâce aux joueurs qui composent leur effectif, très solides à toutes les lignes, mais aussi parce qu'ils peuvent compter sur leur génie : Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or a inquiété ses supporters après s'être entraîné plusieurs jours à l'écart du groupe argentin. Ce lundi en conférence de presse, Leo Messi a tenu à rassurer sur son état physique et à valider les ambitions de sa sélection. Il a annoncé que cette Coupe du Monde serait sa dernière et qu'elle représente donc son ultime chance de remporter la plus grande compétition de sélections.

"Je me sens très bien physiquement. Je suis dans une très bonne période, tant sur le plan personnel que physique. Je me suis entraîné à part parce que j’avais un coup, mais rien d’inhabituel. C'est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous: gagner la Coupe du monde. C'est ma dernière Coupe du monde"

Il sera le joueur phare de son équipe après son début de saison canon. L'attaquant du Paris-Saint-Germain a inscrit sept buts et délivré 10 passes décisives en 13 matchs de championnat. En Ligue des Champions, il a réalisé quatre buts et quatre passes décisives en seulement cinq matchs disputés. Avec l'Argentine, Lionel Messi a parfaitement préparé le mondial en inscrivant 10 buts et délivrant une passe décisive en quatre matchs amicaux depuis le mois de septembre. Impressionnant.