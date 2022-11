Lionel Messi : "On sait que nous pouvons gagner"

Elle approche à grands pas ! La Coupe du Monde ouvrira ses portes dans très exactement huit jours, après plus de quatre ans d'absence. L'occasion notamment pour Lionel Messi de tenter, (pour la dernière fois ?), de remporter le graal ultime, lui qui avait frôlé le trophée en 2014. Pour cette édition 2022 au Qatar, l'Argentine fait, une fois encore, office de favori. De par son effectif XXL (Messi, Di Maria, Martinez, De Paul, Dybala...) mais également parce que l'Albiceleste est championne d'Amérique du Sud en titre ! Dans le groupe de la Pologne, du Mexique et de l'Arabie Saoudite, la sélection et Messi lui-même savent que le Mondial, c'est une toute autre chose.

Dans un entretien accordé à Olé, média argentin, le septuple Ballon d'Or a mis en garde ses coéquipiers et les supporters pour cet évènement très attendu.

«Ce groupe est similaire à celui de 2014, quand on a atteint la finale. A partir de là, j'ai compris qu'il fallait croire en un groupe fort comme celui-là et aussi qu'il est important de bien démarrer pour la suite de la Coupe du monde. Ce groupe est devenu fort lorsque nous avons perdu contre le Brésil lors de la Copa América 2019. On est très excités et on sait qu'on est dans un grand moment, mais il faut savoir que c'est une Coupe du monde et c'est très difficile de la gagner. Dans un match tout peut arriver et il y a des détails qui marquent» a d'abord partagé la Pulga, avant de faire preuve de retenue sur la victoire finale.

« On sait que nous pouvons gagner, mais pas que nous allons gagner avec certitude comme le pensent tous les Argentins. Il se passe toujours des choses dans la Coupe du monde que vous ne pouvez pas imaginer. Vous n'avez qu'à penser au premier match et non aux autres. Je ne suis pas du genre à faire des promesses. Dieu est celui qui décide de ce qui doit arriver. Je ne pense qu'à cela» a indiqué celui sur qui tous les yeux seront fixés cet hiver.