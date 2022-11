L'heure du retour au sommet pour l'Allemagne ?

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de trente-deux nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018. Parmi ces nations, l’Allemagne, qui dispose de l’un des palmarès les plus importants de cette prestigieuse compétition. Onzième au classement FIFA à quelques jours du lancement du Mondial, la Mannschaft y a été sacré à quatre reprises. Il faut remonter à 2014 au Brésil, pour retrouver la dernière que fois que le célèbre trophée doré a été soulevé par les Allemands. Mais beaucoup de temps a passé depuis ce succès obtenu lors des prolongations contre les Argentins (1-0).

Lors de l’édition 2018, l'Allemagne n’avait pas dépassé le premier tour. Pendant l’Euro 2021, c’est en huitième de finale que le parcours avait subitement pris fin contre l’Angleterre (0-2). Deux grosses déceptions, qui avaient mené la Fédération à opter pour du changement. En août 2021, Hansi Flick – ancien adjoint de Joachim Löw – était nommé en lieu et place de ce dernier. Depuis, la Nationalmannschaft n’a connu qu’une seule fois la défaite. Mais elle n’a pas non plus connu de tournoi majeur.

Les qualifications : en bonne et due forme

Les éliminatoires n’ont pas représenté de difficultés particulières pour l’Allemagne. En domination dans le Groupe J, cette nation n’a pas rencontré d’opposition digne de ce nom. À la petite exception de la Macédoine du Nord en mars 2021. Cette dernière s’est imposée en Allemagne par deux buts à un et aurait presque pu retarder le rythme allemand. En réalité, il n’en fut rien. La Mannschaft s’est imposée lors de toutes ces autres rencontres et n’a pas tardé à prendre sa revanche sur la Macédoine du Nord. Lors du match retour avec Hansi Flick aux commandes, les Allemands ont réalisé une démonstration, s’imposant par quatre buts à zéro. Au final, ce ne sont pas moins de trente-six buts qui ont été inscrits par les coéquipiers de Toni Kroos, pour seulement quatre encaissés. En plus de la Macédoine du Nord, l’Allemagne avait dans son groupe l’Arménie, l’Islande, la Roumanie ainsi que le Liechtenstein.

L’équipe : un effectif solide qui confirme son statut

En général, lorsqu’une équipe est favorite, c’est en raison des joueurs qu’elle est en mesure de mettre sur la pelouse. L’Allemagne ne déroge pas à la règle. Si la sélection a pu décevoir lors du dernier Euro ainsi que pendant la Coupe du Monde en Russie, c’est davantage en raison d’erreurs de gestion que d’un manque de qualité dans son effectif. Alors que Leroy Sané (Bayern Munich) était incertain après une blessure à la cuisse en octobre dernier, l’attaquant de 26 ans est bien du déplacement au Qatar. Avec onze buts en quarante-sept sélections, il est l’auteur d’un bon début de saison en championnat et a désormais pour objectif de confirmer sur la scène mondiale.

Il retrouvera son coéquipier Thomas Müller, qui devrait participer à sa dernière Coupe du Monde et fera également office de source de motivation dans les vestiaires. Un profil similaire à celui d’un autre joueur du Bayern Munich, Manuel Neuer, qui participera lui-aussi à son dernier rassemblement. Très bien représenté dans cette Nationalmannschaft, le Bayern montrera l’une de ses pépites au plus grand monde. Jamal Musiala n’est âgé que de 19 ans mais s’impose déjà en patron au milieu de terrain de l’ancien club de Hansi Flick. La concurrence sera rude à ce poste en sélection, avec notamment le très expérimenté Toni Kroos (Real Madrid) et Joshua Kimmich (Bayern).

Le groupe : l’Espagne pour seul adversaire solide

De fait, l’Allemagne a atterri dans un Groupe E qui semble plutôt propice à une qualification directe. Le Costa Rica ainsi que le Japon seront deux des trois adversaires. La première nation avait su être surprenante lors de l’avant-dernière Coupe du Monde remportée par la Nationalmannschaft mais rien n’indique que les coéquipiers de Keylor Navas (Paris Saint-Germain) seront en mesure de finir invaincus dans leur poule comme ce fut le cas en 2014. Alors que le Costa Rica était présent aux côtés de l’Uruguay, de l’Angleterre et même de l’Italie, l’exploit en avait surpris plus d’un. Vu ainsi, il paraîtrait presque prétentieux de dire que le Japon ne devrait pas représenter un important obstacle pour l’Allemagne. Mais prenons le risque. En revanche, c’est contre l’Espagne de Luis Enrique que les choses pourraient être amenées à se compliquer. Capable du meilleur comme du pire, la Roja sera le principal adversaire dans ce Groupe E. Quoi qu’il en soit, l’Allemagne devra d’abord affronter le Japon (23 novembre) avant de retrouver l’Espagne (27 novembre) et de conclure par le Costa Rica (1er décembre).