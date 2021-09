L’hémorragie des Bleus a enfin pris fin, un renouveau amorcé

Griezmann-Benzema, un duo en feu

Préparation, discours, encouragements, joie, partage avec le public et réactions à chaud ▶ Les coulisses de la victoire des Bleus face à la Finlande (2-0) ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/UWOHmeOW5D

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 8, 2021

Ce sursaut, qui n’avait pas du tout été amorcé lors des deux rencontres de rentrée face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l’Ukraine (1-1), s’est profilé au-devant de joueurs finlandais (2-0) qui n’ont pas fait le poids dans un Groupama Stadium de Lyon enchanté. Oui, les Bleus de Didier Deschamps nous ont cette fois rassuré. Il était temps car cela commençait à faire long et devenir assez inquiétant.mais dans le sport de haut niveau, il faut toujours faire le « boulot » en justifiant son rang et plein de petits signes négatifs commençaient à émerger au sortir du fiasco continental.Empruntés, moribonds, affreux pour certains contre la Bosnie et l’Ukraine, les Français ont affiché un superbe visage dans une magnifique ambiance à Lyon comme l’on n’avait plus vue depuis longtemps. Deschamps avait aligné Antoine Griezmann en soutien de Karim Benzema et Anthony Martial et a pu voir de son banc une magnifique entente entre les deux premiers.





Les combinaisons ont été légion entre les deux Madrilènes, Benzema se montrant passeur décisif sur le premier but pour « Grizou » (25eme minute), auteur ensuite du doublé (53eme) sur une action initiée par l’attaquant du Real Madrid et prolongée par Léo Dubois. Peu en vue ces derniers mois et critiqué, Griezmann, qui a rejoint Michel Platini en tant que troisième meilleur buteur historique des Bleus avec 41 réalisations, a apporté une réponse tranchante à ses détracteurs. Son retour à l’Atlético de Madrid, réglé la nuit précédant le premier match de ce mois de septembre, a probablement dû lui faire grand bien. Le système choisi par Didier Deschamps aussi.

Bleus - Griezmann, l'axe du bien :

Dubois, Théo Hernandez et Tchouaméni ont marqué des points

L'Equipe de France conforte sa 1ère place en tête du Groupe D ! 🔥👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZVTCWsdi1K

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2021

Face à la modeste Finlande, le sélectionneur national avait décidé d’installer un 3-4-1-2 qui a vraiment bien fonctionné. Après les 4-3-3 des deux premières rencontres, il a (re)placé Griezmann, positionné à droite contre Bosniens et Ukrainiens, dans l’axe avec bonheur.Sans être transcendant, Martial a fait le job en l’absence de Kylian Mbappé, blessé et dont on a hâte de voir la présence dans ce système lors du prochain rassemblement.Deschamps a dû apprécier et a peut-être trouver son arrière gauche, pouvant même s’installer également dans une défense à quatre. Privé lors de ce rassemblement de Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Ngolo Kanté, puis de Mbappé,et il se pourrait qu’on ne les retrouve pas en octobre contre la Belgique en demi-finales de la Ligue des Nations. Une prochaine sortie attendue pour voir si le renouveau bleu aura des suites.