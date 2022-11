Les compositions de Pays de Galles-Iran

Ce vendredi matin, le Pays de Galles affronte l'Iran pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du Monde. Après son match nul contre les Etats-Unis, le Pays de Galles va tenter de fructifier son point par une victoire contre des Iraniens battus 6-2 par l'Angleterre. Gareth Bale et ses coéquipiers auront l'occasion de profiter de l'affrontement entre les Etats-Unis et l'Angleterre pour prendre une option sur la qualification en huitièmes de finale. De leur côté, les Iraniens auront à cœur de se relever après le très mauvais match livré contre une Angleterre bien trop forte. Sans leur gardien titulaire, ils devront croire en leur bonne étoile et surtout en leur duo d'attaque Azmoun-Taremi. Les Iraniens sont passés en 4-4-2 pour cette rencontre, et tenteront d'amener plus de danger sur les buts de leurs adversaires.

Les compositions officielles

La composition du Pays de Galles : Hennessey - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Amadu, Ramsey, Williams - Bale, Moore, Wilson.

La composition de l'Iran : Hosseini - Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini, Mohammadi - Gholizadeh, Noorollahi, Ezatolahi, Hajsafi - Azmoun, Taremi.