Les Bleus entre grands espoirs et nombreux doutes

La France sera-t-elle enfin le pays réussissent à vaincre la malédiction lors d'une Coupe du monde ? Alors que depuis 1962 et le Brésil de Pelé, aucune nation n'a réussi à faire le doublé dans cette compétition, les Bleus apparaissent aujourd'hui comme le candidat presque parfait pour réussir ce défi de taille.

D'autant que ce dernier sera disputé pour la première fois en hiver et que cela pourrait changer de nombreuses choses. Mais aujourd'hui, à deux jours du coup d'envoi de la compétition, la France aborde la compétition dans le costume de favorite même si les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté pourraient peser pour Didier Deschamps et ses hommes.

La France en route vers un doublé de légende ?

L'équipe de France va débuter son Mondial le mardi 22 novembre prochain et les Bleus de Didier Deschamps sont attendus au tournant. Avec un statut de champion du monde à assumer, l'équipe de France devra se méfier de la phase de groupes car depuis 2010, aucune nation championne du monde en titre n'a réussi à passer la phase de poules de l'édition suivante.

L'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018 se sont cassés les dents lors du 1er tour et la France veut éviter cette triste sortie de route précoce. D'autant que les Bleus ont déjà vécu cette mésaventure en 2002 lorsqu'ils n'ont pas fait long feu en Corée du Sud, quatre ans après un sacre à domicile face au Brésil (3-0 au Stade de France).

Aujourd'hui, la troupe de Didier Deschamps sait qu'elle est attendue par toutes les autres sélections, notamment les favoris comme le Brésil, l'Argentine ou encore l'Allemagne. Mais avant de pouvoir en découdre lors de la phase finale de ce Mondial, les Bleus vont devoir s'extirper d'un groupe D où de vieilles connaissances seront au rendez-vous. Car l'équipe de France a hérité du Danemark et de l'Australie, déjà présents dans son groupe en 2018 en Russie, mais aussi de la Tunisie, adversaire que les Bleus connaissent bien.

Benzema, Mbappé, Griezmann, Varane, Lloris, que du beau monde chez les Bleus

Aujourd'hui, l'équipe de France aborde cette compétition au Qatar avec l'un des plus beaux effectifs possible. Car les Tricolores avancent avec confiance au vu des talents présents dans la liste de Deschamps. Tout d'abord, comment ne pas citer Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid va vivre sa deuxième Coupe du monde avec les Bleus mais elle n'aura rien à voir avec celle de 2014 au Brésil. Aujourd'hui, Benzema est Ballon d'Or, cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions et star incontestée du Real Madrid, dont il est le capitaine de l'équipe. Autant dire qu'en attaque, il sera une arme de destruction massive, tout comme un certain Kylian Mbappé, que beaucoup voient comme un futur Ballon d'Or.

La star du PSG va vivre son deuxième Mondial, quatre ans après avoir été sacré en ayant à peine 19 ans. Il est également très attendu et son association avec Benzema pourrait faire des ravages. On peut également parler des autres stars de l'équipe comme Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Raphaël Varane ou encore Olivier Giroud, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Les tauliers des Bleus seront encore présents en Russie et ils vont encadrer la jeunesse dorée de la France.

Car oui, bien que les vieux briscards de l'EDF soient encore là, la France possède un sacré vivier de jeunes talents et Didier Deschamps en a sélectionné plusieurs afin d'aller chercher une troisième étoile. Parmi ces pépites, on peut citer Aurélien Tchouaméni, attendu comme un patron avec Adrien Rabiot au milieu de terrain étant donné que Paul Pogba et N'Golo Kanté sont forfaits. Désormais joueur du Real Madrid, l'ex-Monégasque veut aller chercher son premier sacre dans un Mondial avec la France et il devra sortir de grosses performances.

On peut également citer Ibrahima Konaté, l'un des rocs défensifs de Liverpool et qui devrait faire beaucoup de bien en défense, surtout après le forfait de Presnel Kimpembe lundi. Jules Koundé, Théo Hernandez, Eduardo Camavinga mais également Matteo Guendouzi et Randal Kolo Muani auront aussi leur mot à dire dans cette compétition et leur insouciance pourrait faire du bien à l'équipe de France, qui aura besoin d'un mélange entre expérience et fougue pour aller au bout de ce Mondial, comme il y a quatre ans en Russie...

Attention à la sortie de route dès le premier tour

Cependant, l'équipe de France va devoir faire attention à la sortie de route précoce et ainsi vaincre la malédiction du tenant du titre en phase de poules. Les Bleus doivent absolument bien débuter le 22 novembre face à l'Australie, avant un bouillant affrontement face au Danemark lors de la 2e journée. Deux fois vainqueurs des Bleus lors de la Ligue des Nations ces derniers mois, les Danois sont considérés comme de sérieux outsiders au dernier carré. Il faudra donc empocher les trois points face aux partenaires d'Eriksen afin d'ensuite assurer pour la dernière place lors de l'ultime match de la phase de groupes face à la Tunisie.

La route vers une troisième étoile va débuter avec cette phase de poule piégeuse et les champions du monde en titre auront pour mission d'enfin être la nation qui réussit à briser la malédiction.