L’Égypte se fait peur mais se qualifie / Éliminatoires CM 2022

L'Égypte jouera les barrages du Mondial 2022. (Mal)menés par l'Angola ce vendredi à Luanda, les Pharaons ont remonté deux buts pour prendre le point qui les séparaient de la qualification (2-2). Tout avait pourtant commencé de la pire des manières pour les hommes de Carlos Queiroz. Helder Costa, l'attaquant de Valence, récupérait un ballon perdu dans la surface et ouvrait le score (26e, 1-0). Ballottés, les Pharaons tanguaient et concédaient un penalty que Mbala Nzola (La Spezia) ne se privait pas de transformer (34e, 2-0).

KO les Pharaons ? Pas vraiment. Une belle action Sherif-Salah voyait ce dernier servir Elneny. Le Gunner défaisait le break (45e, 2-1) et permettait aux siens de regagner les vestiaires sur un regain d'espoir. La suite était meilleure. Peu avant l'heure de jeu, Akram Tawfik égalisait (59e, 2-2). Les Pharaons tenaient leur qualification et n'allaient plus la lâcher.

Les onzes de départ :



Angola : Marques - Afonso, K.Gaspar, Buatu, To Carneiro - Show, Estrela - Nzola Mbala, Bela, Mateus - Nzola Mbala.



Égypte : El Shennawy - Tawfik, Ashraf, Hegazy, Fatouh - Elneny, El Sulya, El Saïd - Salah, Mostafa Mohamed, Sherif.