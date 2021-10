L’Égypte double la Libye, l’Angola enfonce le Gabon / Éliminatoires CM 2022

Au terme d'un match disputé avec plus d'une heure de retard sur l'horaire prévu, l'Angola a disposé du Gabon (3-1), vendredi en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Zini (25e), Ary Papel (56e) et Buatu (90e+1) ont permis aux Palancas Negras de prendre le dessus sur des Panthères sans ressort, et diminuées par les absences (celle d'Ecuele Manga avait forcé Patrice Neveu à aligner une charnière expérimentale Lemina-Ndong).

Les onzes de départ :



Angola : Marques, To Carneiro, Buatu, Gaspar, A.Miranda, Balburdia, I.Miguel, Show, Fredy, Ary Papel, Zini.



Gabon : Mfa Mezui, Palun, Lemina, Ndong, Obiang, Poko, Kanga, Madinda, Boupendza, Aubameyang, Bouanga.

Dans la soirée, l'Égypte s'est replacée en tête de ce groupe F grâce à sa courte victoire face à la Libye (1-0). Dominateurs d'entrée, les Pharaons ont pourtant mis le temps à trouver la faille contre les Chevaliers de la Méditerranée, qui auraient pu prendre l'avantage sans un arrêt d'El-Shenawy sur une occasion de Zubya. La décision est intervenue au retour des vestiaires sur une frappe surpuissante d'Omar Marmoush (49e). Le joueur du VfB Stuttgart fêtait ainsi de la plus belle des manières sa première sélection en équipe nationale. Le nouveau sélectionneur, Carlos Queiroz, n'a pas manqué ses débuts sur le banc égyptien.

Les onzes de départ :



Égypte : El-Fotouh, El-Wensh, Hegazy, Tawfik -Elneny, El Soleya - Salah, Bekhit, Marmoush - Mostafa Mohamed.



Libye : Nashnush - Eltrebi, Al-Warfali, Sabbou - Sherif, Al Khoja, Al Musrati, El-Mounir - Soula, Zubya, Ellafi.

Le groupe F est actuellement mené par l'Égypte en première place avec sept points, la Libye est deuxième avec six points, l'Angola troisième avec trois points et le Gabon est à la dernière place avec un seul point.