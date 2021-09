La deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022 débute ce dimanche à travers l'Afrique. Trois rencontres seulement sont au programme, avec pour chacune d'entre elles une équipe qui tentera de se relancer à domicile. Ce sera le cas du Rwanda, battu sans démériter par plus fort que lui au Mali. Les Amavubi tenteront d'ouvrir leur compteur face au Kenya, qui a commencé par un nul vierge contre l'Ouganda. Même configuration pour le Togo, logiquement battu par un Sénégal poussif. Pour les débuts à Lomé de leur nouveau sélectionneur Paulo Duarte, les Éperviers n'ont d'autre objectif que la victoire face aux Brave Warriors de Namibie.

Salah est bien là...

Le choc de la journée opposera à Franceville le Gabon à l'Égypte. Battues en Libye (2-1), les Panthères de Patrice Neveu ont déjà grillé un joker et ne peuvent se permettre de prendre encore du retard. Il n'est pas certain pour autant que leur adversaire du soir soit l'idéal pour lancer une campagne de qualification, d'autant que les Pharaons évolueront avec leur atout majeur, Mohamed Salah. Liverpool a finalement accepté de libérer l'attaquant de 29 ans, absent contre l'Angola (1-0) mercredi au Caire. Contrairement à l'Égypte, le Gabon ne figure pas sur la liste rouge du gouvernement britannique relative au Covid-19. Salah n'aura donc pas à observer une période d'isolement de dix jours à son retour et croisera le fer avec Aubameyang et les siens.

Programme du dimanche 5 septembre :

Groupe E :

15h : Rwanda - Kenya



Groupe F :

21h : Gabon - Égypte



Groupe H :

18h : Togo - Namibie