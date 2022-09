Le Sénégal emmagasine de la confiance, les résultats du jour

Le Sénégal a dû patienter pour battre la Bolivie (2-0). Face à l'afflux de spectateurs au stade de la Source, ce samedi à Orléans, le coup d'envoi de cette rencontre amicale a été décalé. Il aurait été dommage de manquer le début : les champions d'Afrique marquaient sur leur première grosse opportunité, sur un superbe enchaînement de Boulaye Dia (5e). Le break intervenait avant la pause, quand Sadio Mané transformait le penalty obtenu par ses soins à l'issue d'un beau slalom dans la défense bolivienne (42e). On notera par la suite les premières sélections de Formose Mendy et Ismaila Jakobs, entrés à la place de Moustapha Name et Fode Ballo-Touré.

Les autres résultats du jour :

Afrique du Sud - Sierra Leone : 4-0



Buts : Zwane (33e, 64e), Mayambela (49e), Modiba (72e).

Congo - Madagascar : 3-3



Buts : Mbenza (17e), Dembi (24e); Mboungou (69e) - Voavy (28e), Amada (60e), Ilaimaharitra (85e).

Tanzanie - Ouganda : 1-0



But : Msuva (29e).