Le Sénégal confirme la Bolivie et annonce l’Iran

La Fédération bolivienne de football avait pris les devants. Son homologue du Sénégal confirme bien le match amical du 24 septembre en Autriche. Et la FSF va plus loin et confirme son second match amical. Toujours en Autriche, les Lions seront face à l'Iran le 27 septembre.



Programme des matchs de préparation des lions du Sénégal en septembre.

24/09/2022 🆚 Bolivie 🇧🇴

27/09/2022 🆚 Iran 🇮🇷

📍Autriche pic.twitter.com/G2lip3fABa

— FSF (@Fsfofficielle) August 25, 2022

Ces deux matchs serviront de préparation aux hommes d'Aliou Cissé en vue du Mondial 2022, face à deux adversaires dont les caractéristiques rejoignent celles de deux adversaires du groupe du Sénégal à la Coupe du monde, à savoir l'Equateur et le Qatar. Le dernier adversaire de la phase de groupe du Sénégal est les Pays-Bas.