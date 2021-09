Le sélectionneur turc renvoyé après la déroute contre les Pays-Bas

"Il a été décidé de se séparer d'un commun accord du sélectionneur de notre équipe nationale Senol Günes", déclare la Fédération dans un communiqué à la suite d'une des plus lourdes défaites subies par l'équipe nationale turque ces dernières années. Aucun successeur n'a été pour l'instant annoncé.

Ayant mené la Turquie à la troisième place lors de la Coupe du monde 2002, le sélectionneur avait suscité des espoirs lorsqu'il avait pris en charge pour la seconde fois l'équipe nationale turque en 2019. Mais malgré une équipe constituée de jeunes talents et de vétérans, la Turquie a multiplié les défaites lors de l'Euro-2020 et des matches de qualification pour le Mondial-2022. Après un nul 2-2 contre le Monténégro et une victoire de 3-0 contre le modeste Gibraltar, elle a subi une humiliation mardi contre les Néerlandais. "Je suis le seul responsable ici", a déclaré M. Gunes après la rencontre. "L'échec est le mien."