Le Portugal et Ronaldo verront le Qatar

Les champions d'Europe 2016 ont pris l'avantage peu après la demi-heure de jeu sur un but de Bruno Fernandes, servi par Cristiano Ronaldo (32e, 1-0). Le milieu offensif de Manchester United a fait le break en marquant à nouveau en milieu de seconde période (65e, 2-0). Les Lusitaniens participeront à la huitième Coupe du monde de leur histoire, leur douzième tournoi majeur consécutif.

Face à des Macédoniens décomplexés, les Portugais ont tardé à se procurer une première occasion. Comme souvent, 'CR7' a lancé les hostilités. Bien servi dans la profondeur par Otavio, le quintuple Ballon d'or a déclenché une belle frappe croisée du gauche, mais celle-ci a rasé le montant droit des cages adverses (14e).

La Macédoine a réagi peu de temps après avec un tir d'Ezgjan Alioski à côté (20e). Diogo Jota a ensuite cru ouvrir le score sur corner, la tête piquée de l'attaquant de Liverpool terminant juste au-dessus (24e). Puis, le Portugal a marqué un but 100% 'made in' Manchester United. Bruno Fernandes a intercepté une mauvaise passe macédonienne et s'est appuyé sur Ronaldo qui lui a remis le ballon dans la course, le meneur de jeu concluant d'un tir limpide de près (1-0, 32e). Mis à part une frappe longue distance signée Joao Cancelo hors cadre (45e+1), les hommes de Fernando Santos n'ont pas eu d'autre opportunité de faire le break avant la mi-temps.

Fernandes enfin décisif

Un mutisme offensif démontrant la capacité des Macédoniens à bien défendre même quand largement dominés dans le jeu, à l'image de l'incroyable victoire de la 67e nation au classement FIFA face à l'Italie (1-0), la semaine dernière en demi-finale des barrages. Au retour des vestiaires, Bruno Fernandes a une nouvelle fois tenté sa chance, mais sa frappe en dehors de la surface a été bien captée par le gardien de l'équipe des Balkans, Stole Dimitrievski (52e).

Ce n'était que partie remise, le milieu offensif terminant une belle contre-attaque portugaise d'une reprise imparable sur un centre de Diogo Jota (66e, 2-0), scellant définitivement la qualification de son pays pour le Mondial au Qatar (21 novembre - 18 décembre). Une belle revanche pour le joueur de 27 ans, qui ne s'est pas montré très souvent à son aise avec le maillot du Portugal, au contraire de ses performances en club.

Après ce second but, les Lusitaniens ont tranquillement géré le score, en ne laissant aucune opportunité aux Macédoniens et en effectuant une revue de leur armada offensive avec les entrées en jeu de Rafael Leao et Joao Felix. Malgré cette fraîcheur en attaque, ils n'ont pas réussi à inscrire un troisième but qui aurait donné des airs de correction à leur victoire face à une Macédoine valeureuse mais trop limitée.

Cristiano Ronaldo, qui n'a pas marqué en sélection pour la quatrième rencontre consécutive, pourra se consoler avec l'opportunité d'entrer dans le cercle très fermé des joueurs ayant disputé cinq phases finales de Coupe du monde.