Le Portugal et la Pologne se qualifient / Barrages Coupe du Monde 2022

Si cette soirée de barrage a été marquée par les matchs couperets de la zone Afrique, les regards étaient également braqués sur deux stades du Vieux Continent. Le Portugal affrontait la Macédoine du Nord, tombeur de l'Italie, pendant que la Pologne se mesurait à la Suède. Et ce sont les Portugais et les Polonais qui ont décroché leur qualification pour le Mondial, envoyant ainsi les superstars Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski au Qatar l'hiver prochain.

Bruno Fernandez porte le Portugal

On attendait CR7, justement, mais c'est un autre homme fort de la sélection portugaise qui a pris les choses en main : Bruno Fernandes. Souvent pointé du doigt pour son rendement en sélection, qui contrastait avec sa réussite en club, le milieu à tout faire de Manchester United s'est presque occupé de tout en s'offrant un doublé salvateur (35e, 65e). Un avantage décisif que les hommes de Fernando Santos ont conservé jusqu'à la fin. 2-0, score final.

Lewandowski n'a pas tremblé

De son côté, la Pologne a connu une soirée un peu plus crispante, mais s'est imposée sur le même score face à la Suède (2-0). Et c'est Robert Lewandowski qui a été le grand bonhomme de ce barrage en délivrant son équipe sur un penalty transformé avec autorité au retour des vestiaires (49e). Zielinski a doublé la mise pour sceller le succès polonais (72e). Zlatan Ibrahimovic, sur le banc, n'a pas pu avoir d'impact sur cette rencontre.