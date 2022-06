Le pays de Galles met fin au rêve de l'Ukraine

Une finale de barrages, on ne voit pas ça tous les jours. Une qui implique un pays en guerre, en l'occurrence l'Ukraine, encore moins. Le vainqueur de cette rencontre allait pourtant bel et bien rejoindre l'Angleterre, les États-Unis et l'Iran dans le groupe B de la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre prochains au Qatar. L'Ukraine pensait d'ailleurs ouvrir le score dès la 3e minute. Zinchenko jouait rapidement un coup franc et trompe Hennessey qui plaçait son mur, mais l'arbitre refuse cette tentative rusée du joueur citizen.

C'est pourtant le camp d'en face qui allait altérer le premier le tableau de marque, aussi sur coup franc. Indésirable au Real Madrid, où il vient d'achever son contrat, Gareth Bale tirait un coup franc directement du pied gauche, et bénéficiait de la déviation malheureuse de Yarmolenko de la tête. Surpris et pris à contre-pied, Bushchan s'inclinait, 1-0. Dans la foulée, Zinchenko testait Hennessey de 20 mètres, mais le portier gallois se montrait intransigeant. 1-0, le score au repos.



Le Pays de Galles avait la balle de break au bout du pied en début de seconde période, mais Ramsey n'assurait pas son plat du pied droit suie à un bon centre signé Moore. En face, Tsygankov butait sur le pied droit de Hennessey à bout portant, pour un arrêt miraculeux du portier gallois, très en forme ce soir. Le match s'animait, et à l'heure de jeu, James, Matvyenko venait contrer la reprise de Daniel James in extremis. Les Gallois reculaient ensuite face à des ukrainiens déterminés à tout donner et qui insistaient sur les cages des locaux. Des locaux toujours aussi dangereux en contre, à l'image de cette grosse opportunité suite à un centre de Ramsey vers Bale, pour une reprise du gauche repoussée par Bushchan. 1-0, score final, fin du rêve pour l'Ukraine, qui ne participera pas au prochain Mondial.