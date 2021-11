Le nouveau maillot des Bleus a fuité

Comme c’est le cas avant chaque grande compétition, l’équipementier des Bleus, en l’occurrence Nike, a concocté un nouveau jeu de maillots pour la bande à Deschamps. Il n’a pas encore été présenté officiellement, mais des clichés de la tunique commencent à circuler sur le net. Le site Footy Headlines, réputé pour dévoiler en avant-première les maillots des clubs et des sélections, l’a exposé à sa Une.

La marque à la virgule sait y faire avec les Bleus

La nouveau t-shirt « home » des Bleus ressemble assez à l’actuel, sauf qu’il n’y a plus de bande rouge horizontale au milieu. La couleur reste la même, à savoir le bleu foncé. Le logo de l’équipementier, le numéro au milieu, le coq sur le cœur et le badge du champion du monde en titre sont tous dorés. Globalement, c’est une tunique assez simple, sobre et c’est ce qui fait sa beauté. Les Tricolores l’étrenneront à l’occasion de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

🇫🇷🏆France 2022 World Cup Home Kit Prediction: https://t.co/9oGJ7bcCVF

Pour rappel, Nike équipe l’équipe de France depuis 2011. Auparavant, et pendant plus de trois décennies, la fédération française était sous contrat avec Adidas. L’actuel bail de la marque à la virgule avec la FFF s’étend jusqu’en 2026. Et il pèse 50.5 millions par an. C’est le deal le plus cher qui existe au niveau des sélections nationales, avec celui qui lie Adidas à la sélection allemande.