La Coupe du monde 2022 n'est même pas commencée que déjà, les regards de certains sont tournés vers 2030. Si le Canada, les États-Unis et le Mexique sont déjà assurés de prendre en charge le Mondial 2026, il va donc falloir trancher sur l'identité des pays qui accueilleront l'épreuve quatre ans plus tard. Parmi les candidats, le duo Espagne-Portugal a en tout cas tapé dans l’œil d'Aleksander Ceferin.



Ce lundi, le patron de l'UEFA participait au congrès international "Football Talks" organisé par la Fédération portugaise de football (FPF) du côté de Lisbonne. Visiblement emballé par l'idée de voir la Coupe du monde du centenaire avoir lieu conjointement en Espagne et au Portugal, Ceferin a même dit un mot sur le sujet. "Je suis certain que le Mondial 2030 se jouera en Espagne et au Portugal, deux pays qui sentent le football", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

Concurrence sud-américaine

Pour le dirigeant slovène, pas de doute, "c'est un pari gagnant et nous ferons tout notre possible pour aider ces pays qui se passionnent pour le football, qui vivent et respirent le football et qui possèdent de bonnes infrastructures". Cette candidature n'est pas la seule puisqu'au début du mois d'août, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay ont déposé un projet commun. Le Royaume-Uni et l'Irlande avaient un temps pensé présenter un dossier, mais ils ont préféré se recentrer sur l'Euro 2028.