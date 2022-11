Le Mexique veut enfin franchir un cap

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de 32 nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018. Parmi ces nations, le Mexique participera cet hiver au 17ème Mondial de son histoire, et espère bien dépasser les huitièmes de finale, après 7 éditions consécutives où la Tricolor s’arrête à ce niveau de la compétition.

La qualification : Un billet décroché à l’arraché

Pourtant sélection de la zone CONCACAF la mieux classée par la FIFA (11ème), le Mexique a connu des difficultés et s’est fait peur lors de la phase de qualification à la Coupe du Monde au Qatar. En effet, d’ores et déjà qualifiée pour le deuxième tour en raison de son classement favorable, La Tricolor a terminé derrière le Canada et les Etats-Unis, sélections qui, soit dit en passant, montent en puissance à l’approche du Mondial. Cela dit, avec 25 points au compteur, le Mexique a décroché son billet pour le Qatar, s’évitant même un barrage intercontinental piège face à la Nouvelle-Zélande. Et cet hiver, l’équipe de Gerardo Martino espère bien passer un cap qu’elle peine à réaliser depuis 28 ans maintenant. En effet, sur les sept derniers Mondials consécutifs, le Mexique est sorti à chaque fois lors des huitièmes de finale. Une constance synonyme de régularité pour certain, mais des résultats frustrants aux portes du top 8 pour d’autres. Cet hiver, les joueurs comme les supporters du Mexique espèrent bien mettre fin à cette série, en se hissant vers les quarts de finale pour la première fois depuis 1986.

L’Equipe : Un groupe soudé et talentueux !

Comme tous les quatre ans, le onze mexicain a fière allure. Cela dit cette année, c’est surtout le potentiel offensif de la Tricolor qui est particulièrement effrayant. A l’image de Raul Jimenez, qui est superbement revenu de sa grosse blessure à la tête d’il y a deux saisons et qui va participer à son troisième Mondial consécutif. L’attaquant de Wolverhampton est un véritable sérial buteur, respecté en Premier League, et sera le leader incontesté de son pays cet hiver. Le Loup sera entouré par Hirving Lozano, éternel talent mexicain qui peine à confirmer tous les espoirs placés en lui depuis quelques années maintenant malgré de belles saisons sous les couleurs du Napoli. Au milieu de terrain, l’éternel Hector Herrera (32 ans, Atletico Madrid) tiendra évidemment son rang en tant que capitaine, et Guillermo Ochoa aux cages, tentera de recréer les exploits dont il avait été l’auteur en 2014 au Brésil notamment. Le groupe est également constitué de jeunes joueurs très talentueux qui miseront sur un bon tournoi au Qatar pour véritablement lancer leur carrière, à l’image de Jonathan Gomez (19 ans, Real Sociedad), de Marcelo Flores (18 ans, Real Oviedo) ou encore Santiago Gimenez (19 ans, Rotterdam).

Le groupe : Deux gros tests, et un adversaire plus abordable

A Doha, la marche sera haute pour les Mexicains si ces derniers souhaitent sortir de leur poule. Tombée dans le groupe C, La Tricolor retrouvera un adversaire face auquel elle s’est inclinée par deux fois dernièrement, à savoir l’Argentine. Une vraie bête noire pour la sélection qui devra à tout prix faire un résultat face à l’Albiceleste. Mais avant cela, l’équipe du Mexique aura à faire à une autre belle nation du football, puisqu’elle débutera sa compétition face à la Pologne de Lewandowski le 22 novembre. Pour son dernier match de poule, le Mexique tentera sans doute de jouer sa qualification face à la nation à première vue la plus abordable de cette poule, l’Arabie Saoudite, le 30 novembre.