Une absence totale de cordon de sécurité

et bien lancé. Arrivés mardi à Kinshasa,dans la capitale congolaise à J-3 de la première manche des barrages qualificatifs du Mondial 2022. La Fédération marocaine de football n'a pas tardé à. Dans un courrier adressé au secrétaire général de l'instance, la FRMF dénonce lesde ses hôtes congolais, qui ne présagent pas d'un « séjour dans les conditions d'usage ».Entre l'absence de représentant officiel de la FECOFA à l'arrivée de la délégation marocaine à l'aéroport et l'pour effectuer le transfert à l'hôtel, le séjour des Marocains à Kinshasa a commencé par de fâcheux contretemps. Et ce n'était pas fini. Les autres bus, loués « en catastrophe » par la FRMF, ont vu leur progression ralentie par. L'absence totale de cordon de sécurité est pointée du doigt dans la suite du courrier, dont Football365 Afrique s'est procuré une copie. La Fédération marocaine demande par conséquent des sanctions contre ces entorses au fair-play.