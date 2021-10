Le Maroc n'a pas fait de détails face à la Guinée-Bissau (5-0), ce mercredi soir à Rabat pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Face à un adversaire perturbé par une intoxication alimentaire, les Lions de l'Atlas ont déroulé un football aussi généreux que séduisant. Il leur fallut pourtant une demi-heure pour régler la mire. Louza, d'un coup franc détourné (9e), Hakimi, d'un somptueux enroulé du gauche (16e), Chair, contré par Sangante suite à un une-deux avec Barkok (23e), manquant le cadre de peu.



Et c'est finalement Achraf Hakimi qui trouvait la faille d'une lourde frappe du droit au ras du poteau de Jonas Mendes (31e, 1-0). Juste avant la pause, Mmaee s'échappait et était balancé par Bula dans la surface. Le penalty, logique, était transformé par Imran Louza (45e+1, 2-0). Le sociétaire de Watford ouvrait ainsi son compteur dès sa première sélection.

La papinade d'El Kaabi

La pause ne changeait rien à l'affaire. Servi par El Kaabi, Ilias Chair y allait de sa régalade en trouvant la lucarne d'une frappe enroulée parfaitement dosée (49e, 3-0). De passeur, El Kaabi se muait en buteur, et pas pour un but de raccroc. Sur un long centre de Masina, l'attaquant d'Hatayspor réalisait une bicyclette à faire rougir Julian Alaphilippe (62e, 4-0).



Quatre buts, quatre buteurs différents, et même les remplaçants allaient goûter au festin quand Munir El Haddadi, entré un quart d'heure plus tôt à la place de Chair, corsait l'addition (82e, 5-0). Les hommes de Vahid Halilhodzic remportent leur douzième victoire consécutive et s'offrent un match référence, chassant les doutes sur le style de jeu des Lions de l'Atlas.



Les onzes de départ :

Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Saïss, Masina - S.Amrabat, Barkok - Louza, R.Mmaee, Chair - El Kaabi.

Guinée-Bissau : J.Mendes - Nanu, Sangante, Djalo, F.Candé - Bura, Cassama, A.Semedo - M.Baldé, A.Mendy, Jorginho.



Au classement du groupe I, le Maroc s'empare avec 6 points de la première place malgré son match en moins, avec deux longueurs d'avance sur sa victime du jour.