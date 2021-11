Le Mali termine par une victoire / Éliminatoires CM 2022

Qualifié depuis la journée précédente, le Mali a terminé sa phase de poules par une victoire. Perturbés par une affaire de primes qui a réduit leur entraînement à sa plus simple expression, les Aigles ont pris le meilleur sur l'Ouganda (1-0), ce dimanche à Agadir. Le but de la victoire a été signé en première période par l'attaquant du FC Nantes, Kalifa Coulibaly (18e). Avec 5 victoires et 1 nul, 11 buts marqués contre zéro encaissé, les hommes de Mohamed Magassouba auront réalisé un quasi sans-faute lors de ce second tour. La dernière rencontre de ce groupe E oppose lundi à Nairobi le Kenya au Rwanda.

Les onzes de départ :



Mali : Is.Diawara- Sacko, Sen.Coulibaly, Sissako, Ch.Traoré - Samassékou, R.Kouamé - Doumbia, El Bilal Touré, Sinayako - Kalifa Coulibaly.



Ouganda : Watenga - Iguma, Mugabi, Walima, Muleme - Aucho, Bobosi - Orit, Okello, Kizza - F.Bayo.