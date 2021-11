Le Ghana et le Cameroun ne doivent pas se rater

Attention danger ! En cas de nul ou de défaite à Addis-Abeba (14h00), le Ghana (9 points), devancé par l'Afrique du Sud (10 pts), serait irrémédiablement distancé si les "Bafana Bafana" battaient le Zimbabwe (20h00). La situation est la même pour le Cameroun (9 pts) à Lilongwe, samedi. Les Lions Indomptables risqueraient d'être lâchés par les Ivoiriens (10 pts) s'ils ne gagnaient pas. Les "Éléphants" reçoivent le Mozambique à 20h00.

Si les anciens quarts de finaliste mondiaux (le Cameroun en 1990, le Ghana en 2010) s'imposent, la qualification dans leurs groupes se jouera lors de la 6e et dernière journée de la deuxième phase, lors de Ghana-Afrique du Sud, le 14 novembre, et de Cameroun-Côte d'Ivoire, le 16 novembre. Le Sénégal et le Maroc sont déjà qualifiés pour le 3e tour, où les dix vainqueurs de groupes s'affronteront deux par deux. Les cinq vainqueurs iront au Qatar. Les égalités sont départagés à la différence de but générale, au nombre de buts marqués, puis aux confrontations particulières.

Le programme de la 5e journée

Jeudi

Groupe E

(14h00) Ouganda - Kenya

(17h00) Rwanda - Mali

Groupe G

(14h00) Ethiopie - Ghana

(20h00) Afrique du Sud - Zimbabwe

Groupe H

(17h00) Congo - Namibie

(20h00) Togo - Sénégal

Groupe J

(14h00) Tanzanie - RD Congo

(17h00) Bénin - Madagascar

Vendredi

Groupe A

(14h00) Djibouti - Algérie

Burkina - Niger

Groupe F

(17h00) Gabon - Libye

(20h00) Angola - Egypte

Groupe I

(17h00) Guinée - Guinée Bissau

(20h00) Soudan - Maroc

Samedi

Groupe B

(14h00) Zambie - Mauritanie

(17h00) Guinée équatoriale - Tunisie

Groupe C

Liberia - Nigeria

Cap-Vert - Centrafrique

Groupe D

(14h00) Malawi - Cameroun

(20h00) Côte d'Ivoire - Mozambique