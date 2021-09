Le genou de Verratti refait des siennes

Le corps de Marco Verratti ne l'aura pas laissé tranquille très longtemps. Régulièrement en proie à différentes blessures et douleurs plus ou moins sévères, l'international italien va une fois de plus devoir prendre un peu de recul. Victime d'une gêne à un genou, le champion d'Europe 2021 a quitté le rassemblement de la Nazionale.



Comme le confirme L’Équipe, Marco Verratti ne sera donc pas présent mercredi face à la Lituanie lors du troisième dernier match que l'Italie dispute en ce mois de décembre, pour le compte des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Le média précise que ce retrait du joueur est une simple mesure de précaution.



Le Paris Saint-Germain devrait donc récupérer son joueur dans les prochains jours et voir avec lui quelle est la nature exacte et l'intensité de cette gêne. Le prochain match des Parisiens est prévu le 11 septembre, face à Clermont (17h, 5e journée de Ligue 1).