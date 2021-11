Le Cameroun élimine la Côte d’Ivoire / Éliminatoires CM 2022

Le Cameroun remporte le choc de la sixième journée. Dans l'obligation de gagner pour se qualifier, les Lions Indomptables ont pris le meilleur sur la Côte d'Ivoire (1-0), mardi à Douala et décrochent leur ticket pour les barrages. Face à une Côte d'Ivoire bien regroupée, les hommes de Toni Conceiçao subissaient le premier fait de jeu, quand Tolo devait céder sa place à Mbaizo (6e). Malgré la réorganisation défensive consécutive à ce changement précoce, la Côte d'Ivoire n'en profitait pas et ce sont au contraire les hôtes qui ouvraient le score. Hongla récupérait un ballon dans les pieds de Cornet, et le transmettait à Karl Toko Ekambi. L'attaquant de l'OL ne se faisait pas prier pour ouvrir le score et faire exploser de joie ce que Japoma comptait de spectateurs (22e, 1-0).

Une Côte d'Ivoire stérile

La suite du match allait voir la Côte d'Ivoire courir après ce but synonyme d'élimination pour elle. Onana était à la parade devant Kessié (33e) à la conclusion d'un beau mais trop rare mouvement collectif. Kouassi et Haller se gênaient sur un centre de Kessié (64e). Trouvé cette fois, Haller voyait Onana détourner son coup de tête (70e). Entré en jeu, Pépé enroulait une bonne frappe que Ngadeu repoussait (84e). Le Cameroun subissait trop, et passait près de la catastrophe sur une frappe en pivot d'Ibrahim Sangaré (86e). Mais c'était trop peu et trop tard pour empêcher le Cameroun, absent de la phase finale depuis 2014, de continuer à rêver du Qatar.

Les onzes de départ :