Le Cameroun a fait le travail et mieux que ça en surclassant le Malawi (0-4), samedi à Johannesburg dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les vainqueurs du jour reprennent provisoirement la tête du groupe à la Côte d'Ivoire. Après un premier quart d'heure d'observation, les Flames se créaient une première occasion sur corner, mais la tête de Mzava ne trouvait pas le cadre d'André Onana, de retour de suspension (17e). Les Lions Indomptables n'allaient pas laisser passer leur chance. Ngamaleu profitait d'une mésentente défensive et centrait en retrait pour Aboubakar. Banda repoussait sur sa ligne, mais de la main. Expulsion et penalty ! Aboubakar exécutait la sentence (21e, 0-1). Menant au score face à un adversaire en infériorité numérique, les hommes de Toni Conceiçao étaient bien partis.

Le doublé express de Bassogog

Si Toko Ekambi se heurtait à Munthali (34e), le Cameroun poussait pour se mettre à l'abri avant la pause. Les coups de pied arrêtés, frappés le plus souvent par l'expert Ngamaleu, allaient aider les Lions Indomptables. Ngadeu trouvait la transversale sur un coup franc au second poteau (39e). La pression augmentait sur le but malawite. Sur un corner, Ngamleu transmettait à Zambo Anguissa, seul dans l'angle de la surface. La reprise en demi-volée du Napolitain trompait au ras de son poteau (41e, 0-2). La seconde période permettait surtout à Conceiçao de faire souffler ses cadres, les deux buteurs en tête. Entré en jeu, Christian Bassogog en profitait pour briller en marquant un doublé express, deux ans et demi après son dernier but en sélection :d'abord après un raid solitaire (85e, 0-3) puis d'une frappe dans le petit filet (87e, 0-4). L'ancien MVP de la CAN 2017 inscrivait ainsi le 2000e but des éliminatoires du Mondial 2022.

Les onzes de départ :

Match Day Live!

🏆FIFA World Cup Qatar Qualifier

⚽️ Malawi 🇲🇼 vs Cameroon 🇨🇲

🏟️Orlando Stadium

⌚15:00Hrs.

Line ups pic.twitter.com/3a9ecAqxYD — FA Malawi (@FaMalawi) November 13, 2021

La pression est désormais sur la Côte d'Ivoire, qui affronte le Mozambique à Cotonou dans la soirée (20h). Quelle que soit l'issue de cette rencontre, la finale tant attendue aura bien lieu, lundi à Douala entre Lions Indomptables et Éléphants.