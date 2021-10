Le Cameroun à sa main contre le Mozambique / Éliminatoires CM 2022

Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le mano a mano se poursuit dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Après la victoire des Éléphants au Malawi, les Lions Indomptables ont répliqué en battant le Mozambique (3-1), vendredi à Douala. Grand bonhomme de la première période, Choupo Moting était tout proche d'ouvrir le score (15e) : après avoir devancé la sortie de Siluane, l'attaquant voyait sa pichenette de l'extérieur frôler le poteau droit. Ce n'était que partie remise : un long centre en cloche de Hongla trouvait Choupo-Moting. Oublié au second poteau, le joueur du Bayern Munich avait tout le temps de bien croiser sa tête (29e, 1-0).

Un doublé signé Choupo

Les Mambas entamaient bien la seconde période, et s'offraient rapidement une belle occasion d'égaliser. Sur un long ballon en profondeur, Dayo Antonio et Geny Catamo semaient l'arrière-garde camerounaise, mais le premier nommé manquait sa tentative de lob sur Epassy (51e). Dans la minute suivante, la punition tombait. Suite à un corner de Ngamaleu, Choupo-Moting reprenait au premier poteau et voyait Siluane commettre une invraisemblable faute de main (52e, 2-0). Choupo 2, Mambas 0, le break était fait, mais les Lions Indomptables n'étaient pas rassasiés.

Toko Ekambi ouvre son compteur

A la réception d'un centre parfait de Ngamaleu, Toko Ekambi était privé d'un but par un arrêt exceptionnel de Siluane (62e). Qu'à cela ne tienne ! Ngamaleu, intenable, distillait un nouveau centre pour l'attaquant de l'OL, qui cette fois faisait mouche et ouvrait son compteur dans ces éliminatoires (63e, 3-0). Entré en jeu, Bahoken manquait ensuite l'occasion d'aggraver le score (75e). Que Catamo exploite une étourderie pour sauver l'honneur d'une jolie frappe sous la barre ne changeait finalement pas grand-chose à l'affaire (76e, 3-1).

Les onzes de départ :









La Côte d'Ivoire (7 points) reste leader du groupe D, avec une longueur d'avance sur le Cameroun. Le Malawi (3 points) et le Mozambique (1 point) paraissent hors-course pour la qualification.