Le Brésil vise le 10/10

Brésil - Bolivie : 5-0

Pérou - Brésil : 2-4

Brésil - Venezuela : 1-0

Uruguay - Brésil : 0-2



[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #CDM2022

🇧🇷 Le Brésil s’impose 2-0 en Uruguay grâce à Richarlison et Arthur !

🌟 Un match où les deux équipes étaient orphelines de leurs stars : Neymar et Luis Suarez !

💪 La Seleção continue sa série avec 4 victoires en 4 matchs.



Brésil - Equateur : 2-0

Paraguay - Brésil : 0-2

Chili - Brésil : 0-1

Brésil - Pérou : 2-0



64 - Neymar 🇧🇷 face au Pérou :



3 buts - 4e fois qu’il inscrit 3+ buts lors d’un match en sélection, la 1e lors d’un match compétitif



Il a inscrit ses 62e, 63e et 64e buts - 2e meilleur buteur du Brésil, devant Ronaldo (62) et seulement derrière Pelé (77)



Chapeau.





Venezuela - Brésil : 1-3

La Seleçao avait donné le ton en début de saison dernière, pour entamer sa campagne dont ce succès reste le plus large. Roberto Firmino marque deux fois, Marquinhos et Philippe Coutinho trouvent aussi les filets adverses. Neymar est double passeur décisif.Plus ardu, ce déplacement est marqué par un triplé de Neymar, dont deux penaltys. Les Péruviens mènent 1-0 puis 2-1 à l'heure de jeu, et il faut attendre les dix dernières minutes pour que la star du PSG fasse la décision.Cette victoire, assez curieusement, reste la plus étriquée pour les Brésiliens à domicile. Roberto Firmino, à la 66eme minute, permet aux Auriverde de réussir la passe de trois en ouverture de la fenêtre de novembre 2020.Succès bien plus prestigieux, qui confirme que la Seleçao sait voyager. Arthur et Richarlison inscrivent les deux buts avant la pause, et Edinson Cavani est expulsé en seconde période. Le tout sans Neymar, blessé et forfait pour les deux matchs du mois.Il faut attendre plus de six mois pour que les éliminatoires puissent reprendre. Au mois de juin, et toujours à huis clos, les Brésiliens comptent encore sur Richarlison (66eme) et sur Neymar, passeur décisif et enfin buteur sur penalty dans le temps additionnel.La démonstration brésilienne se poursuit, juste avant la Copa América, et Neymar confirme son omniprésence en ouvrant très vite le score (4eme) puis en délivrant la passe décisive pour Lucas Paqueta dans le temps additionnel.Encore sonnés par leur défaite en finale contre l'Argentine pour le titre continental, deux mois plus tôt, les hommes de Tite se relancent en enchaînant un cinquième match de suite sans but encaissé. Everton Ribeiro est le sauveur, toujours aux alentours de l'heure de jeu (64eme).Neymar marque à nouveau cette victoire de son sceau : une passe décisive pour Everton Ribeiro, encore lui (15eme), et le but du break juste avant la mi-temps (40eme). Les Brésiliens, arrêtés quatre jours plus tôt en début de match lors de leur choc contre l'Argentine, ne dévient pas de leur route.Les trois derniers points en date n'ont pas été les plus simples pour le Brésil, mené 1-0 à la pause en l'absence de Neymar, suspendu. Après l'égalisation de Marquinhos, le penalty salvateur de Gabriel Barbosa n'intervient qu'à cinq minutes de la fin, avant le coup de grâce d'Antony (90eme+5).