Le Brésil et l'Argentine touchent au but

Avec un match de moins que leurs adversaires de la zone Amsud, Brésiliens et Argentins, toujours invaincus, dominent outrageusement cette campagne de qualification. La sélection de Neymar caracole en tête avec 31 points (10 victoires, 1 nul), devant celle de Lionel Messi (25 pts, 7 victoires, 4 nuls), et peut valider son billet pour le Qatar en cas de succès, voire de nul contre la Colombie, selon les autres résultats dans la poule unique. Le match aller Brésil-Argentine avait été arrêté le 5 octobre à Sao Paulo cinq minutes après le coup d'envoi en raison d'un imbroglio sanitaire, quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre ayant été accusés d'avoir violé les protocoles anticovid. La Fifa n'a pas encore décidé si le match allait être rejoué.

Cette fois, l'Argentine se déplacera vendredi en Uruguay (5e, 16 pts), qu'elle avait dominé 3-0 à l'aller à Buenos Aires, avant de recevoir à San Juan une Seleçao revancharde après sa traumatisante défaite à domicile contre l'Albiceleste en finale de la Copa America (1-0), l'été dernier. Convoqué par le sélectionneur Lionel Scaloni, Lionel Messi n'est pas certain de pouvoir tenir sa place, ayant manqué les deux derniers matches du Paris SG en Ligue des champions à Leipzig et en championnat à Bordeaux en raison d'une blessure à une cuisse et un genou.

L'Uruguay d'Oscar Tabarez traverse pour sa part une période de doute (défaites contre le Brésil et l'Argentine, nul à domicile face à la Colombie...). Pour ne rien arranger, la Celeste sera privée vendredi d'Edinson Cavani (Manchester United), Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Matias Vina (AS Rome) et Nicolas De La Cruz (River Plate), blessés.

James Rodriguez, le retour

Derrière les deux géants sud-américains, en revanche, le suspense reste entier. L'Equateur, troisième (17 pts), accueillera le Venezuela (10e et dernier avec 7 pts), tandis que le Paraguay (8e, 12 pts) et le Pérou (9e, 11 pts) joueront à domicile contre le Chili (6e, 13 pts) et la Bolivie (7e, 12 pts), respectivement. Les quatre premiers de la poule unique sud-américaine seront qualifiés directement pour Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022). Le 5e disputera un barrage intercontinental.

La 14e journée est programmée pour le mardi 16 novembre (Bolivie-Uruguay, Venezuela-Pérou, Colombie-Paraguay, Chili-Equateur et Argentine-Brésil), avant un prochain rassemblement exceptionnellement prévu en janvier pour rattraper certains matches reportés en raison de la pandémie. Le Brésil reste sur une impressionnante victoire à Manaus contre l'Uruguay (4-1) le 14 octobre, avec un excellent Neymar, auteur d'un but magnifique et de deux passes décisives.

En outre, les hommes de Tite auront à coeur de prendre une revanche à Sao Paulo contre la Colombie qui était parvenue à arracher le nul (0-0) chez elle à Barranquilla le 10 octobre, mais est en panne d'inspiration offensive, comme l'illustrent ses deux autres matches nuls sur le même score le mois dernier contre l'Uruguay et l'Equateur. La rencontre marquera le retour après un an d'absence du N.10 James Rodriguez dans la sélection cafetera, dû au forfait sur blessure de Radamel Falcao (Rayo Vallecano). Passé par Monaco, le Real Madrid et le Bayern Munich, James Rodriguez (30 ans) joue désormais au Qatar, à Al-Rayyan, entraîné par le Français Laurent Blanc.