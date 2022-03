L'Allemagne veut "imposer son jeu" aux Pays-Bas

"Nous voulons essayer d'imposer notre jeu à l'adversaire", a prévenu Flick, qui a remporté huit matches sur huit avec la Mannschaft depuis sa prise de fonction en août dernier. "Nous voulons gagner ce match, parce que chaque victoire augmente notre confiance dans nos propres forces, et nous ferons tout pour cela", a ajouté le sélectionneur. Cette rencontre constitue pour lui un premier vrai test contre une grande nation, ses huit précédents adversaires étant tous classés au-delà de la 45e place mondiale. Thomas Müller, qui avait été écarté pendant plus de deux ans par l'ancien sélectionneur Joachim Löw, est de nouveau indéboulonnable, à 32 ans: "S'il joue à son niveau, il est toujours titulaire", a déclaré Flick, "il anime l'équipe, la soutient, pour nous entraîneurs, il est notre relais sur le terrain."

Samedi, lors de la victoire 2-0 contre Israël, Müller n'était entré qu'à la pause, pour former un trident avec les attaquants de Chelsea Kai Havertz et Timo Werner, qui devraient de nouveau être alignés aux Pays-Bas. En charnière centrale, un troisième homme de Chelsea, Antonio Rüdiger, sera le patron de la défense, a annoncé Flick. Il a également promis de rendre sa place dans les buts à son capitaine Manuel Neuer, laissé au repos contre Israël (Andre ter Stegen et Kevin Trapp l'ont suppléé une mi-temps chacun).

Le sélectionneur allemand a enfin adressé un compliment particulier au Parisien Thilo Kehrer, titulaire lors des huit matches sous l'ère Flick à différents postes défensifs. "Thilo s'est solidement implanté dans l'équipe, il a marqué beaucoup de points", a-t-il dit, "et c'est bon pour nous". Le seul absent de marque devrait être le milieu défensif Joshua Kimmich, resté à Munich pour assister à la naissance de son troisième enfant.