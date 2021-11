L’Algérie y est presque / Éliminatoires CM 2022

L'Algérie s'est imposée sans trembler face à Djibouti (0-4), vendredi au stade International du Caire dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Après une entame laborieuse, qui voyait leur milieu de terrain perdre un nombre inhabituel de ballons, les Fennecs obtenaient l'occasion de débloquer la situation quand Belaïli, balancé à l'entrée de la surface, obtenait un penalty. Le joueur de Qatar SC tentait de se faire justice lui-même mais laissait passer l'occasion (28e). L'ancien Espérantiste n'avait pas le temps de gamberger. Sur un long ballon de Mandi dévié par Bounedjah, Belaïli réalisait un enchaînement crochet-frappe de grande classe qui ne laissait pas l'ombre d'une chance à Hankuye (29e, 0-1).

Benrahma ouvre son compteur

La machine offensive algérienne était lancée. Moins en vue que son pendant depuis le début du match, Benrahma profitait d'une interception de Zorgane pour aller au but et faire mouche sans coup férir (40e, 0-2). De buteur, le joueur de West Ham se muait en passeur pour Feghouli, qui alourdissait la marque avec la complicité de Hankuye, coupable d'une grossière faute de main (42e, 0-3). A la pause, Djamel Belmadi lançait Slimani, Mahrez et Benayada, et les Fennecs passaient en 4-2-3-1, avec un trio Mahrez-Benrahma-Belaïli derrière Slimani.

Slimani y va de son but

Le festival offensif n'avait pas lieu. La meilleure occasion était pour Slimani, qui était contré in extremis par Moussa Areita (80e). L'attaquant de l'OL allait être récompensé de ses efforts. Sur une longue remontée de balle d'Ounas, Benrahma se heurtait aux poings de Hankuye. De la tête, Slimani trompait le portier de l'Espérance Djibouti et inscrivait son 39e but en équipe nationale. Son septième des éliminatoires, ce qui en fait plus que jamais le meilleur buteur. Du travail bien fait pour Slimani et les Fennecs, qui vont regagner l'Algérie dans la soirée afin de préparer la réception, décisive, du Burkina Faso, mardi prochain (17h) à Blida.

Les onzes de départ :



Djibouti :



Algérie : Oukidja - Halaimia, Bedrane, Mandi, Abdellaoui - Zorgane, Bennacer, Feghouli - Benrahma, Bounedjah, Belaïli.

Le Burkina Faso s'est fait peur. Sur le terrain neutre de Marrakech, les Étalons n'ont pas eu la partie facile face au Niger, concédant au final le match nul (1-1). Ce fut une histoire de penaltys. Déjà éliminé, le Mena national avait ouvert le score de la sorte par Youssef Oumarou (34e). L'expérimenté Issoufou Dayo rétablit ensuite l'équilibre, également sur penalty (55e).

Les onzes de départ :



Seule une victoire à Blida qualifierait le Burkina Faso pour les barrages. Une mission presque impossible pour les hommes de Kamou Malo, qui plus est diminués par plusieurs absences d'importance, à commencer par celles de Bertrand Traoré et d'Abdoul Tapsoba.